Commentator - indicador para MetaTrader 5
1731
Autor real:
Andrey Opeyda
Indicador Commentator que analisa um grupo de indicadores técnicos e exibe recomendações de negócio.
Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em 11.02.2008.
Figura 1. Indicador Commentator
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1894
