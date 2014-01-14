CodeBaseSeções
Commentator - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Autor real:

Andrey Opeyda

Indicador Commentator que analisa um grupo de indicadores técnicos e exibe recomendações de negócio.

Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em 11.02.2008.

Figura 1. Indicador Commentator

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1894

