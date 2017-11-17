CodeBaseSeções
Indicadores

Stopreversal - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
2423
Avaliação:
(24)
Publicado:
Autor real: Dominic

Indicador de sinal semáforo.

Fig.1. Indicador Stopreversal

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/18922

