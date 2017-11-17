Conversor de arquivos HTML, para o calendário de eventos econômicos. Analisa a página carregada desde o site http://www.investing.com/economic-calendar e gera um arquivo CSV com uma lista de notícias.

Indicador de sinal de semáforo com uso do cruzamento de linhas do Di Plus e Di Minus do indicador ADX_Smoothed.

Indicador KoliErBands com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.