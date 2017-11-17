Participe de nossa página de fãs
Autor real: Mohit Marwaha
O indicador mostra o valor do período - do indicador RSI - definido pelo usuário para cada timeframe como um bloco de texto. As dimensões do bloco de texto podem ser alterada pelo usuário. O indicador também tem a capacidade de alterar a fonte do texto e remover os timeframes não utilizados. O número máximo de indicadores exibidos simultaneamente é de dez.
Fig.1. Indicador RSIValues
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/18932
