RSIValues - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Autor real: Mohit Marwaha

O indicador mostra o valor do período - do indicador RSI - definido pelo usuário para cada timeframe como um bloco de texto. As dimensões do bloco de texto podem ser alterada pelo usuário. O indicador também tem a capacidade de alterar a fonte do texto e remover os timeframes não utilizados. O número máximo de indicadores exibidos simultaneamente é de dez.

Fig.1. Indicador RSIValues

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/18932

