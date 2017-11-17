Autor real: Aleksey Terentyev

Esta é uma implementação do indicador do ciclo de mercado descrito por Raghee Horner.

"onda" é um simples indicador de ciclo de mercado. Trata-se de três médias móveis exponenciais com base no número Fibonacci de 34. Isso me fornece uma pegada visual da tendência do mercado ou, pelo contrário, a sua ausência. Neste sentido, a Onda é melhor do que as linhas de tendência, níveis de suporte e resistência. "Não é que as linhas de tendência, o suporte e a resistência não sejam efetivos, mas o fato é que essas linhas podem ser encontradas em mercados ascendentes, descendentes ou com intervalo de movimento restrito, e, por si só, não indicam o ciclo do mercado." Um trecho do livro de R. Horner "Forex on Five Hours a Week: How to Make Money Trading on Your Own Time" [Forex em cinco horas por semana: como ganhar dinheiro em seu tempo livre]

O princípio do indicador é simples:

As barras verdes representam a presença de uma tendência de alta, que aparece quando uma barra fecha acima do ЕМА 34 (High).

A ausência de velas significa consolidação, aparece quando a barra se fecha dentro do ЕМА 34 (High) e ЕМА 34 (Low).

Os candles cor-de-rosa representam a presença de uma tendência de baixa, que aparece quando uma barra se fecha abaixo do ЕМА 34 (Low).

Os sinais de confirmação quando três candles da mesma cor aparecem.

Este indicador foi implementado pela primeira vez em linguagem MQL4 e publicado no CodeBase no site mql4.com a 30.05.2017.

Fig.1. Indicador MASi_WaveHist