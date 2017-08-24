Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Zigzag2_R_channel - indicador para MetaTrader 5
Autor real: MetaQuotes Software Corp.
Canal construído nos picos e fundos do indicador Zigzag2_R_Color.
Fig.1. Indicador Zigzag2_R_channel
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/18650
ZigZag_channel
Canal construído nos picos e fundos do indicador ЗигЗага.Boa_ZigZag_channel
Canal construído nos picos e fundos do indicador ЗигЗага Boa_ZigZag
CMqlParams
Classe contêiner que usa a cadeia de métodos, para adicionar rapidamente parâmetros e remover linhas de código.Color_QEMA_Envelopes_Digit_System
Indicador que implementa um sistema de rompimento com uso de canal Color_QEMA_Envelopes_Digit.