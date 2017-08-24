CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Zigzag2_R_channel - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
2209
Avaliação:
(21)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor real: MetaQuotes Software Corp.

Canal construído nos picos e fundos do indicador Zigzag2_R_Color.

Fig.1. Indicador Zigzag2_R_channel

Fig.1. Indicador Zigzag2_R_channel

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/18650

ZigZag_channel ZigZag_channel

Canal construído nos picos e fundos do indicador ЗигЗага.

Boa_ZigZag_channel Boa_ZigZag_channel

Canal construído nos picos e fundos do indicador ЗигЗага Boa_ZigZag

CMqlParams CMqlParams

Classe contêiner que usa a cadeia de métodos, para adicionar rapidamente parâmetros e remover linhas de código.

Color_QEMA_Envelopes_Digit_System Color_QEMA_Envelopes_Digit_System

Indicador que implementa um sistema de rompimento com uso de canal Color_QEMA_Envelopes_Digit.