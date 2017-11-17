Indicador Psychological com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame= PERIOD_H4 ;

Para que o Expert Advisor gerado funcione corretamente, é preciso que o arquivo pre-compilado do indicador Psychological.mq5 esteja localizado na pasta <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Indicators.

Fig.1. Indicador Psychological_HTF