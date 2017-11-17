Laguerre stripped of double stochastic

Ao invés de usar níveis fixos, nesta versão do estocástico suavizado duplo, é usado ofiltro Laguerre "desmontado" para os níveis e tendências.



Este filtro mostra os passos intermediários para calcular o filtro Laguerre como "patamares", que também podem ser utilizados para buscar suportes e resistências (ou sobrevenda/sobrecompra), dependendo dos objetivos e estilo de negociação. Neste caso, a base utilizada para o cálculo é o estocástico suavizado duplo.