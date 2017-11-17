CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Laguerre stripped of double stochastic - indicador para MetaTrader 5

Mladen Rakic | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1257
Avaliação:
(28)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Ao invés de usar níveis fixos, nesta versão do estocástico suavizado duplo, é usado ofiltro Laguerre "desmontado" para os níveis e tendências.

Este filtro mostra os passos intermediários para calcular o filtro Laguerre como "patamares", que também podem ser utilizados para buscar suportes e resistências (ou sobrevenda/sobrecompra), dependendo dos objetivos e estilo de negociação. Neste caso, a base utilizada para o cálculo é o estocástico suavizado duplo.

Laguerre stripped of double stochastic

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/18900

up3x1 Investor up3x1 Investor

Análise do tamanho do candle. Ideia por trás do sistema de negociação: após a liberação de notícias, os parâmetros dos candles se tornam significativos.

New Random New Random

Negociação com base no gerador de números aleatórios ou em um da sequência: BUY - SELL - BUY ou SELL - BUY - SELL.

Opposite trade Opposite trade

Abrimos uma nova posição oposta à fechada. Processamento de transações na função OnTradeTransaction.

Conversor de arquivos HTML, para o calendário de eventos econômicos Conversor de arquivos HTML, para o calendário de eventos econômicos

Conversor de arquivos HTML, para o calendário de eventos econômicos. Analisa a página carregada desde o site http://www.investing.com/economic-calendar e gera um arquivo CSV com uma lista de notícias.