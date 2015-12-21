Em matemática, o valor da derivativa é calculado de acordo com a seguinte fórmula simples:

, (1)

Onde:

x0 — Valor atual do argumento,

— Valor atual do argumento, x — Valor do argumento à direita do gráfico,

— Valor do argumento à direita do gráfico, f(x0) — Valor da função no ponto x0 ,

— Valor da função no ponto , f(x) — Valor da função no ponto х.

Na definição original a diferença entre x e x0 é infinitesimal, isto é, o limite da função é usado. Usando a fórmula (1) é possível calcular o valor aproximado da derivativa, utilizando os valores da função, evitando diferenciação direta.

Em relação ao gráfico de preço, x0 é a barra atual; x é a próxima barra que será formada depois de um número de períodos gráficos. Respectivamente, f(x0) é o valor do preço na barra atual; f(x) é o valor do preço da próxima barra. Nós achamos que (1) contém duas incógnitas — f(x0) e f(x). Uma vez que não têm expressões adicionais contendo as duas incógnitas, então neste caso a solução da equação (1) está ausente.

Valores conhecidos devem ser tomados como f(x) e f(x0) para que seja possível encontrar a derivativa f'(x0). Para esse efeito, é necessário ter um ponto à esquerda da barra atual como x0, designando a barra atual como x. Como um resultado,f(x0) e f(x) retornam certos valores (preços em pontos x e x0 correspondem aos valores de preços visíveis no gráfico).

Embora, o valor calculado caracterizará uma área já conhecida do trader, onde aumento ou diminuição pode ser avaliada sem a ajuda da derivativa. Neste caso, a informação útil não é simplesmente o valor da derivativa, mas sim a comparação dos dois valores da derivativa em barras adjacentes. Caso os sinais dos valores calculados sejam diferentes do preço ultrapassado na extremidade, o tipo do extremidade pode ser facilmente determinado utilizando a combinação de sinais: transição de valor negativo para um valor positivo é uma mínima de preço; positivo para negativo, máxima de preço.

O princípio de cálculo descrito de uma derivativa é implementada no indicador Derivative. Como resultado mostra a diferença de preços entre a barra examinada e uma barra afastada da examinada por um número de barras definido no parâmetro "Delay".

A maneira mais fácil de usar o indicador é esta: a linha cruza o nível zero, partindo de baixo - você deve comprar; partindo de cima - você deve vender.

Originalmente este indicador foi escrito em MQL4 e publicado na Base de Código Base mql5.com em 2015/09/09.





Fig.1. O indicador Derivative