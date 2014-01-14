CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

JPTrend indicator - indicador para MetaTrader 5

Xynium | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizações:
3055
Avaliação:
(45)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Seja qual for a sua estratégia, você precisa saber onde estão as linhas suportes e resistências, eventualmente, você vai gostar de ser alertado se elas forem alcançadas.

Este indicador pesquisa uma linha nova cada vez que você muda a escala de tempo do gráfico e vai enviar um alerta opcional, se estiver sob um limite ajustável.

JPTrend indicator

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/883

TrendLinearReg TrendLinearReg

Oscilador suavizado não normalizado implementado na forma de um histograma colorido.

Chande_Kroll_Stop_v1 Chande_Kroll_Stop_v1

Indicador de força de tendência desenhado na forma de nuvens coloridas.

SI SI

Oscilador não normalizado.

AutoNK AutoNK

O indicador cria um canal e oferece a possibilidade de configurá-lo com sintonia automática.