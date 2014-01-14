Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
JPTrend indicator - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 3055
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Seja qual for a sua estratégia, você precisa saber onde estão as linhas suportes e resistências, eventualmente, você vai gostar de ser alertado se elas forem alcançadas.
Este indicador pesquisa uma linha nova cada vez que você muda a escala de tempo do gráfico e vai enviar um alerta opcional, se estiver sob um limite ajustável.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/883
TrendLinearReg
Oscilador suavizado não normalizado implementado na forma de um histograma colorido.Chande_Kroll_Stop_v1
Indicador de força de tendência desenhado na forma de nuvens coloridas.