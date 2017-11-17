Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
KoliErBands - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1269
- Avaliação:
-
- Publicado:
Publicado:
Autor real: KoliEr Li.
Mais uma variação das bandas de bollinger usando como linha média a média do máximo e mínimo do período.
Fig.1. Indicador oliErBands
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/18845
