KoliErBands - indicador para MetaTrader 5

Autor real: KoliEr Li.

Mais uma variação das bandas de bollinger usando como linha média a média do máximo e mínimo do período.

Fig.1. Indicador oliErBands

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/18845

