Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
ForceTrend_HTF - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1201
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Indicador ForceTrend com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Período de gráfico de indicador (timeframe)
Para que o Expert Advisor gerado funcione corretamente, é preciso que o arquivo pre-compilado do indicador ForceTrend.mq5 esteja localizado na pasta <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Indicators.
Fig.1. Indicador ForceTrend_HTF
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/18819
RSO, Relative Strength Oscillator
RSO é um RSI apresentado sob a forma de oscilador.Exp_ForceTrend
Sistema de negociação baseado nos sinais do indicador ForceTrend.
Mikahekin_System
Indicador que implementa um sistema de rompimento com uso do canal do indicador Mikahekin.Laguerre stripped
A nova versão do filtro de Laguerre.