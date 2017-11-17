CodeBaseSeções
Indicadores

ForceTrend_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Indicador ForceTrend com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Período de gráfico de indicador (timeframe)

Para que o Expert Advisor gerado funcione corretamente, é preciso que o arquivo pre-compilado do indicador ForceTrend.mq5 esteja localizado na pasta <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Indicators.

Fig.1. Indicador ForceTrend_HTF

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/18819

