Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Mikahekin - indicador para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Nikolay Kositsin
- Visualizações:
- 2643
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor real:
Modified by: Ronald Verwer/ROVERCOM
Mikahekin pode ser chamado de um bloco analítico completo ao invés de apenas um indicador. As cores Azul e magenta são pontos que mostram níveis de stop móvel (trailing stop) para posições compradas e vendidas respectivamente.
A cor das barras mostra o sentido da tendência e sua altura indica aforça da tendência. Pontos de entrada são os momentos em que as barras mudam suas cores. Quando a cor é alterada de vermelho para verde, é hora para abrir posições compradas. Quando a cor é alterada de verde para vermelho, é hora para abrir posições vendidas.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/557
CG Oscillator gera sinais de compra e venda basicamente no cruzamento das linhas.3Parabolic System
Este indicador compara os sinais de três versões do indicador Parabolic SAR. As versões são definidos em diferentes timeframe do gráfico: júnior, médio e sênior.
i-Regression Channel gera canal de regressão.Hull Moving Average (HMA)
Hull Moving Average (HMA) that can change its color.