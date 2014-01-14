CodeBaseSeções
Modified by: Ronald Verwer/ROVERCOM
Nikolay Kositsin
2643
(22)
Autor real:

Modified by: Ronald Verwer/ROVERCOM

Mikahekin pode ser chamado de um bloco analítico completo ao invés de apenas um indicador. As cores Azul e magenta são pontos que mostram níveis de stop móvel (trailing stop) para posições compradas e vendidas respectivamente.

A cor das barras mostra o sentido da tendência e sua altura indica aforça da tendência. Pontos de entrada são os momentos em que as barras mudam suas cores. Quando a cor é alterada de vermelho para verde, é hora para abrir posições compradas. Quando a cor é alterada de verde para vermelho, é hora para abrir posições vendidas.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/557

