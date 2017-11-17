Relative Strength Oscillator, ou RSO, é uma versão de oscilador do RSI. RSI é conhecido como um indicador forte e preciso. É um indicador de índice e varia no intervalo de 0 a 100. Nós costumávamos ver valores de 70 ou 30 no RSI , e decidimos abrir uma nova posição. Mas, como indicador, a simetria é mais legível e mais adequada para comparação. Os osciladores variam geralmente em torno da linha central, que se encontra em zero. O RSO pretende fazer esse papel. Com o RSO tudo é exatamente o mesmo que com o RSI, mas de todos os valores se deve subtrair 50. Aqui os valores 20 e -20 são tomados como valores de sobrevenda e sobrecompra.



Eu adicionei barras coloridas apenas para mais clareza. As barras verdes mostram o aumento do RSO e as barras vermelhas mostram uma diminuição. As curvas RSO ou RSI não podem mostrar pequenas mudanças, enquanto as barras coloridas podem. Por exemplo, quando o RSO tem mais de 20, a primeira barra vermelha revela mudança de direção. Como você pode ver, o RSO com barras é mais compreensível à primeira vista.



Fig. 1. Indicador RSO



As barras sequenciais verdes/vermelhas indicam que devemos esperar mais pela mudança de direção. Conforme mostrado na figura a seguir, o RSO é de cerca de 20 e começa a diminuir. Sem aviso de barras, podemos estar convencidos de abrir uma posição curta. No entanto, as barras de cores sequenciais opostas são um bom indicador de alerta para nos conscientizar, não faça nada.



Fig. 2. Mudança sequencial de cor do RSO

Para analisar o RSO, eu usei o código-fonte do RSI, descrito pela MetaQuotes.

