Linhas Suaves - indicador para MetaTrader 5
O indicador mostra o uso da biblioteca Library for Custom Chart para a ligação automática dos indicadores para gráficos personalizados iCustomChart criados com base em arquivos do histórico customizado.
A presença do gráfico customizado iCustomChart é verificada quando anexa o indicador a uma janela de gráfico. No caso do carregamento de um gráfico personalizado, as funções de biblioteca utilizam os dados desse gráfico. Caso contrário, os dados de um gráfico padrão será usado. Assim, o indicador pode trabalhar tanto com gráficos customizado e padrões, sem a necessidade de qualquer alteração.
Instruções
- Baixar o arquivo Library for Custom Chart da biblioteca e colocar na pasta terminal_data_folder\MQL5\Libraries.
- Fazer o download do arquivo que contém a descrição das funções da biblioteca LibCustomChart.mqh e colocar na pasta terminal_data_folder\MQL5\Include.
- Baixar o arquivo SmoothAlgorithms.mqh, de Nikolay Kositsin, contendo a descrição das classes suavizadas e adicionar na pasta terminal_data_folder\MQL5\Include.
- Baixar o arquivo iSmoothLines.mq5 e colocar na pasta terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
- Baixar o iSmoothLines.mq5 para MetaEditor e compilar (F7).
- O indicador iSmoothLines.ex5 pode ser lançado tanto em gráfico padrão como em personalizado criado com o uso de iCustomChart.
- Os seguintes passos devem ser executados para fazer o carregamento do indicador no gráfico customizado:
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/869
