ColorChart - script para MetaTrader 5

Karlis Balcers
Visualizações:
1874
Avaliação:
(27)
Publicado:
Atualizado:
Script simples para embaralhar todas as cores do seu gráfico. Basta clicar sobre ele e veja os resultados você mesmo!

ColorChart

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/877

