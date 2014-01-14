Participe de nossa página de fãs
Percentual de Tendência - indicador para MetaTrader 5
- Biantoro Kunarto
- 4902
-
Os valores indicadores são calculados pela seguinte fórmula:
- Para o primeiro período (cor vermelha) = (Close - LowValue) / (HighValue - LowValue)
O valor é entre 0 - 1.
O valor mais alto significa tendência altista, o valor mais baixo significa tendência baixista, o valor no meio significa mercado lateral.
- Para o segundo período (cor azul) = (Close - LowValue)*-1 / (HighValue - LowValue)
O valor é entre 1 - 0.
O valor mais alto significa tendência baixista, o valor mais baixo significa tendência altista, o valor no meio significa mercado lateral.
Onde:
- HighValue - valor da máxima para n período;
- LowValue - valor da máxima para n período;
Os parâmetros de entrada:
- InpPeriod1 - Primeiro período para cálculo da tendência;
- InpPeriod2 - Segundo período para cálculo da tendência;
