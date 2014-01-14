CodeBaseSeções
Percentual de Tendência - indicador para MetaTrader 5

biantoro
Publicado por:
Biantoro Kunarto
Visualizações:
4902
Avaliação:
(26)
Publicado:
Atualizado:
Os valores indicadores são calculados pela seguinte fórmula:

  • Para o primeiro período (cor vermelha) = (Close - LowValue) / (HighValue - LowValue)
O valor é entre 0 - 1.
O valor mais alto significa tendência altista, o valor mais baixo significa tendência baixista, o valor no meio significa mercado lateral.
  • Para o segundo período (cor azul) = (Close - LowValue)*-1 / (HighValue - LowValue)
O valor é entre 1 - 0.
O valor mais alto significa tendência baixista, o valor mais baixo significa tendência altista, o valor no meio significa mercado lateral.

Onde:

  • HighValue - valor da máxima para n período;
  • LowValue - valor da máxima para n período;

Os parâmetros de entrada:

  • InpPeriod1 - Primeiro período para cálculo da tendência;
  • InpPeriod2 - Segundo período para cálculo da tendência;

Percentual de Tendência

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/868

