Com o Assistente MQL5, os traders agora podem gerar automaticamente códigos do Expert Advisor baseado em classes de sinais de negociação, rastreio de posições e de gerenciamento do dinheiro. Juntamente com as classe de sinais de negociação da Biblioteca Padrão, você pode desenvolver e testar seus próprios sistemas de negociação. Para fazer isso, basta escrever um módulo de sinais de negociação.

No livro "As Estratégias dos melhores Traders do mundo" (em Russo) descreve indicadores e estratégias de negociação para a análise técnica envolvendo o pacote de software MetaStock. Juntamente com os sinais de negociação convencionais, o livro trata os baseado na utilização combinada de padrões de vela de reversão com confirmações do Estocástico, CCI, MFI e RSI.



Utilizando os padrões de velas de reversão em conjunto com os sinais de osciladores permitem reduzir o número de sinais falso positivos e aumentar a eficiência do sistema de negociação.

Em publicações anteriores, nós havíamos considerado os sinais de negociação baseado nos padrões de vela e confirmado pelo indicador Estocástico:



Nesta publicação, vamos considerar os resultados do uso combinado de todos esses modelos, juntamente com os sinais do indicador Estocástico.

1. Modelos de velas altistas/baixistas e sua detecção

A classe CandlePattern também possui as funções para detectar a formação de alguns dos padrões de vela de alta e baixa (com exceção da combinação Martelo/Enforcado).



A formação do padrão de vela altista é verificado pela função CheckPatternAllBullish():

bool CCandlePattern::CheckPatternAllBullish() { return (CheckPatternThreeWhiteSoldiers() || CheckPatternPiercingLine() || CheckPatternMorningDoji() || CheckPatternBullishEngulfing() || CheckPatternBullishHarami() || CheckPatternMorningStar() || CheckPatternBullishMeetingLines()); }

A formação do padrão de vela baixista é verificado pela função CheckPatternAllBearish():

bool CCandlePattern::CheckPatternAllBearish() { return (CheckPatternThreeBlackCrows() || CheckPatternDarkCloudCover() || CheckPatternEveningDoji() || CheckPatternBearishEngulfing() || CheckPatternBearishHarami() || CheckPatternEveningStar() || CheckPatternBearishMeetingLines()); }

2. Sinais de negociação combinado com o indicador Estocástico

A abertura de posição comprada/vendida é realizada quando ocorre a formação de um dos modelos de vela altista/baixista e há uma confirmação do oscilador Estocástico. A linha do sinal %D deve ser maior/menor que os níveis críticos correspondentes (30 ou 70).

Um sinal e fechamento é formado em dois casos:

Quando é formado um padrão de vela oposto (um altista para a posição comprada e um baixista para a posição vendida).

De acordo com o comportamento subsequente de %D. Se a linha %D atingiu o nível crítico oposto (80 para posição comprada e 20 para posição vendida) ou se a linha %D não confirma o sinal reverso e atinge o nível crítico (20 para posição comprada e 80 para posição vendida).

Verifica as condições de entrada e saída do mercado realizado pelos seguintes métodos:

int CCP_Stoch::LongCondition() - verifica as condições de abertura de posição comprada (m_pattern_0) e o fechamento de uma posição vendida (m_pattern_1);



int CCP_Stoch::ShortCondition() - verifica as condições de abertura de posição vendida (m_pattern_0) e o fechamento de uma posição comprada (m_pattern_1).



2.1. Abertura de posição comprada e fechamento de posição vendida

O sinal para abrir uma posição comprada se produz quando se combinam um padrão de vela altista e a confirmação da condição StochSignal(1)<30 (o valor da linha de sinal do indicador Estocástico da última barra completa deve ser inferior a 30): O sinal para fechar uma posição vendida se produz quando ocorre um padrão de vela altista ou caso a linha do indicador Estocástico cruzar para cima os níveis críticos (20 ou 80).

int CCP_Stoch::LongCondition() { int res= 0 ; if (CheckPatternAllBullish() && (StochSignal( 1 )< 30 )) res=m_pattern_0; if (CheckPatternAllBullish() || ((StochSignal( 1 )> 20 ) && (StochSignal( 2 )< 20 )) || ((StochSignal( 1 )> 80 ) && (StochSignal( 2 )< 80 ))) res=m_pattern_1; return (res); }

2.2. Abertura de posição vendida e fechamento de posição comprada

O sinal para abrir uma posição comprada se produz quando se combinam um padrão de vela altista e a confirmação da condição StochSignal(1)>70 (o valor da linha de sinal do indicador Estocástico da última barra completa deve ser superior a 70): O sinal para fechar uma posição comprada se produz quando ocorre um padrão de vela baixista ou caso a linha do indicador Estocástico cruzar para baixo os níveis críticos (80 ou 20).

int CCP_Stoch::ShortCondition() { int res= 0 ; if (CheckPatternAllBearish() && (StochSignal( 1 )> 70 )) res=m_pattern_0; if (CheckPatternAllBearish() || ((StochSignal( 1 )< 80 ) && (StochSignal( 2 )> 80 )) || ((StochSignal( 1 )< 20 ) && (StochSignal( 2 )> 20 ))) res=m_pattern_1; return (res); }

2.3. Criando um Expert Advisor baseado nos sinais de negociação "Padrões de velas + Estocástico" usando o Assistente MQL5

A classe CCP_Stoch não está incluída na Biblioteca Padrão de sinais de negociação. Portanto, baixe o arquivo ccp_stoch.mqh (em anexo) e salve-o no diretório \terminal_folder\Include\Expert\Signal\MySignals para usá-lo. O arquivo candlepatterns.mqh deve ser copiado para o mesmo diretório de ccp_stoch.mqh. Em seguida, reinicie o MetaEditor para ser possível utilizá-lo no Assistente MQL5.



Para criar um robô de negociação seguindo esta estratégia via Assistente MQL5, selecione o tipo de sinal "Sinais baseado em Padrões de vela + Estocástico" no segundo passo:





Fig. 1. Selecionando o gerador de sinais de negociação "Sinais baseado em Padrões de vela + Estocástico" no Assistente MQL5



Nos passos seguintes, você deve especificar o tipo de trailing stop e o sistema de gerenciamento do dinheiro. O código do Expert Advisor é gerado automaticamente. Agora, ele deve ser compilado para começar os testes.

2.4. Resultados do teste

Resultados do teste do Expert Advisor com dados históricos (EURUSD H1, período de teste: 1.1.2000-02.02.2011, PeriodK=33, PeriodD=37, PeriodSlow=30, MA_period=25).

Este Expert Advisor usa o módulo de volume de negociação fixo de 0.1 lote (Negociação com lote fixo). Trailing stop não é utlizado (Trailing não utilizado).





Fig. 2. Resultados do teste com o Expert Advisor, baseado em "Sinais baseado em Padrões de vela + Estocástico"

O melhor conjunto dos parâmetros de entrada podem ser encontrado utilizando o Strategy Tester do terminal cliente MetaTrader 5.



O código do Expert Advisor, criado pelo Assistente MQL5 se encontra em anexo em expert_cp_stoch.mq5.