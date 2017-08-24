CodeBaseSeções
Color_PEMA_Envelopes_Digit_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizações:
1116
Avaliação:
(19)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Indicador Color_PEMA_Envelopes_Digit com capacidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Período de gráfico de indicador (timeframe)

Para que o indicador gerado trabalhe corretamente, é preciso ter salvo o arquivo Color_PEMA_Envelopes_Digit.mq5 na pasta <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Indicators.

Fig.1. Indicador Color_PEMA_Envelopes_Digit_HTF

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/18666

