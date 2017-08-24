CodeBaseSeções
Color_QEMA_Envelopes_Digit_System - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizações:
1210
Avaliação:
(17)
Publicado:
Atualizado:
Indicador que implementa um sistema de rompimento com uso de canal Color_QEMA_Envelopes_Digit.

Se o preço sair do canal cinza, a vela aparecerá na cor que corresponde à direção da tendência. Cinza — crescimento do ativo financeiro; cor-de-rosa — queda do ativo financeiro. As cores brilhantes correspondem à coincidência entre a direção da vela e a direção da tendência, enquanto as cores escuras indicam a oposição entre a direção da vela e a direção da tendência.

O indicador usa as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (é necessário copiar e colar no <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Include); no artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem usar buffers adicionais" encontra-se uma descrição detalhada.

Fig.1. Color_QEMA_Envelopes_Digit_System

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/18655

