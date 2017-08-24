Participe de nossa página de fãs
Color_PEMA_Envelopes_Digit_System - indicador para MetaTrader 5
- 1337
Indicador que implementa um sistema de rompimento com uso de canal Color_QEMA_Envelopes_Digit.
Se o preço sair do canal cinza, a vela aparecerá na cor que corresponde à direção da tendência. Água-marina — crescimento do ativo financeiro; amarelo — queda do ativo financeiro. As cores brilhantes correspondem à coincidência entre a direção da vela e a direção da tendência, enquanto as cores escuras indicam a oposição entre a direção da vela e a direção da tendência.
O indicador usa as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (é necessário copiar e colar no <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Include); no artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem usar buffers adicionais" encontra-se uma descrição detalhada.
Fig.1. Color_PEMA_Envelopes_Digit_System
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/18656
Indicador que implementa um sistema de rompimento com uso de canal Color_QEMA_Envelopes_Digit.CMqlParams
Classe contêiner que usa a cadeia de métodos, para adicionar rapidamente parâmetros e remover linhas de código.
Indicadores utilizados: CC, MA rápida e lenta, WPR Larri Williams.Color_PEMA_Envelopes_Digit_HTF
Indicador Color_PEMA_Envelopes_Digit com capacidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.