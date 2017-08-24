CodeBaseSeções
Color_PEMA_Digit - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Média móvel com EMA quíntupla, com exibição do valor mais recente sob a forma de etiquetas de preço, com a possibilidade de arredondar os níveis do indicador até um número necessário de dígitos O número de dígitos para arredondamento, é definido no indicador de entrada do indicador Digit :

input uint Digit=3; //número de casas decimais para arredondamento

O indicador usa as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (é necessário copiar e colar no <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Include); no artigo "Média de séries de preços, sem buffers adicionais para cálculos intermédios" encontra-se uma descrição detalhada.

Fig.1. Indicador Color_PEMA_Digit


Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/18488

