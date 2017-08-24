Média móvel com EMA quíntupla, com exibição do valor mais recente sob a forma de etiquetas de preço, com a possibilidade de arredondar os níveis do indicador até um número necessário de dígitos O número de dígitos para arredondamento, é definido no indicador de entrada do indicador Digit :



input uint Digit=3;

O indicador usa as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (é necessário copiar e colar no <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Include); no artigo "Média de séries de preços, sem buffers adicionais para cálculos intermédios" encontra-se uma descrição detalhada.





Fig.1. Indicador Color_PEMA_Digit