Execution of Flat - indicador para MetaTrader 5
A idéia:
Cada lateralização tem seu tempo. O indicador mede o conceito de lateralização, e tal conceito não se aplica como "tendência".
Quando o tempo de lateralização é executado, chega o momento da fixação do resultado ou nova abertura de posição. Abordagem de tempo duplo pode ser aplicado a qualquer flutuação quando se refere ao tempo, gráfico, ou uma cotação equilibrada. A coisa principal é que algo pequeno é flutuante contra algo grande. Tempo de execução lateralizada é calculada em barras como a diferença entre a segunda os pontos da primeira linha e adiciona-se o segundo ponto. Dias inativos não são tidos em conta.
Trabalhando com linhas:
As linhas são desenhadas manualmente. O indicador assume dados da linha. As linhas devem ser elaborados de acordo com as lateralizações. Para isso, precisamos tomar fractais e usar o seguinte princípio: desenhar uma linha de cada fractal a todos os subsequentes envolvendo fractais superiores para o superior e fractais mais inferiores para os inferiores. Linhas tocadas pelo preço pode ser removido. Assim, se a linha pode tecnicamente ser tocado no processo de desenho, ele não tem que ser desenhado. Se a linha de "destaques" é um agregado de lateralizações (apreende mais de um flat), este plano é considerado como uma separada.
A análise da negociação:
Deve-se esperar até que um plano ou um grupo de lateralizações seja executado e entrar. Um pedaço de notícias ou de um grupo de peças de notícias e de uma ou várias execuções podem ser utilizados. Por exemplo, há uma notícia relativa ao emprego EUA. Devemos esperar até que o flat ou um grupo de flats seja executado em uma direção e entrar. Ou, por exemplo, alguma redução de QE ou taxa de juros aumento é esperado na próxima sessão do Sistema da Reserva Federal. Portanto, devemos esperar até a lateralização ou um grupo mais global de flats é executado e entrar, e como a notícia é recebida nós manter a posição e sair. O princípio é que um pedaço de notícias publicadas ou expectativa de uma notícia lidera o plano de execução, e uma entrada não é executada em resposta de uma peça recentemente publicado de notícias.
Stop loss pode ser movido ao longo da linha. Se o preço toca na linha antes da execução, a posição aberta deve ser fechada. O flat nem sempre é executado antes que o preço toca a linha. Há tais linhas onde stop loss passa o segundo ponto. Se assim for, a paragem pode ser colocado para além do 2º ponto (em ordem de stop loss deficitário não aumenta).
Análise Estatística Econômica:
O método pode ser aplicado para a análise de todos os dados económicos flutuantes durante um período. Se houver uma oportunidade de reunir o histórico de dados em uma sub-janela de um gráfico, a análise dos dados pode ser feita logo no terminal através do indicador.
Exemplo: a figura mostra quando o período de baixas taxas de juros é executado. Esse momento chegou para o dólar e aumento da taxa de passo em breve será iniciado em uma das sessões seguintes. Para Euro tal momento virá em dois anos. Acontece que o Euro pode cair contra o dólar durante dois anos.
Análise do resultados de negociação:
Tecnicamente, Forex funciona contra qualquer estratégia de assegurar a sua própria liquidez. Nós só podemos observar a estratégia de produção de um lucro estável por algum tempo, mas chega um momento em que o lucro não exceda um ponto supremo alcançado e não volte para zero no futuro. O mercado está mudando, assim estratégias têm de ser alteradas de acordo com o mercado. E, se sabemos o tempo de mudar, podemos saber quando parar (ou iniciar) usando alguma estratégia se que tange a gestão discricionária, os sinais, assessor automatizado ou manual de negociação. Esta análise não difere da análise de pares de moedas.
Visualização de informações:
Execução do sinal aparece ex post, o sinal aparece na abertura da barra zero , e o sinal visual (uma cruz) aparece na linha. Quando o plano é executado, as linhas são pontilhadas, e sinais e linhas ficar azul (em default).
A linha é vermelho (em default) se não for executado. Você pode ver a quantidade de tempo que você tem antes da execução a partir do segundo ponto da linha (excluindo barra de sinal), na descrição e na linha (se a descrição é incluído em recursos do gráfico).
Variáveis:
- Precisão. Você pode definir a precisão (por exemplo por minuto ou por segundo). É necessário que haja precisão no minuto (por exemplo, durante o período de tempo dia). Se a precisão do minuto é definido, podemos ter certeza de que cada minuto é baixado, e o caminho é traçado em pontos necessários, caso contrário, o tempo de execução pode estar incorreta. Precisão de um período de tempo atual é aplicada em padrão.
- Cores da execução e não execução. Cores das linhas e sinais podem ser selecionados.
- Subjanela do Gráfico. Se você precisar de medições do indicador (por exemplo, feita por estocásticos ou indicadores de equilíbrio), você deve especificar a subjanela do gráfico. Por padrão, 0 é a janela principal, e ainda mais na ordem 1, 2, etc. (de cima para baixo). Se você precisa de sinais de todas as janelas, você deve definir -1.
