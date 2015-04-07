CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

ColorCCI - indicador para MetaTrader 5

Evgeniy Ozhiganov | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1699
Avaliação:
(21)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O CCI clássico com os níveis de sinal coloridas.

Para os momentos de tempo, quando o indicador de ICC está em zonas oversold e overbought, há alteração da cor do indicador correspondente à direção de tendência.

As cores de tendência de crescimento do indicador em verde alface, de baixa é vermelho.

Color CCI

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1866

Simple Continuous ParabolicSAR Simple Continuous ParabolicSAR

Ao contrário ParabolicSAR esse indicador é contínua e mais precisa. Cálculo do indicador também é muito fácil.

Value Chart Single Value Chart Single

A matemática é mesmo o valor de gráfico original, mas este indicador, mostram apenas o valor da carta de valor próximo e em um indicador de linha.

Execution of Flat Execution of Flat

O indicador exibe o tempo de abertura e fechamento posição esperada.

MFI_HTF MFI_HTF

O oscilador MFI com a opção de seleção do período disponível em parâmetros de entrada.