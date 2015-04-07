Participe de nossa página de fãs
ColorCCI - indicador para MetaTrader 5
O CCI clássico com os níveis de sinal coloridas.
Para os momentos de tempo, quando o indicador de ICC está em zonas oversold e overbought, há alteração da cor do indicador correspondente à direção de tendência.
As cores de tendência de crescimento do indicador em verde alface, de baixa é vermelho.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1866
