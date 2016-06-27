Die Idee:



Wenn die Zeit der Stagnation gekommen ist, ist das der Moment, das Ergebnis zu sichern oder eine Position zu eröffnen. Die Dual-Zeit-Methode kann auf beliebige Schwankungen angewendet werden, egal ob Wetter, Bilanzen oder Kurse. Wesentlich ist, dass etwas Kleines schwankt gegenüber etwas Großem. Zeitpunkt einer Ausführung in der Stagnation berechnet sich in Bars aus der Differenz des ersten und des zweiten Punktes der Linie, die zum zweiten Punkt addiert wird. Inaktive Tage werden nicht berücksichtigt.

Die Linien werden manuell gezogen. Der Indikator verwendet die Daten der Linien. Die Linien sollte gemäß der Stagnation gezogen werden. Darum verwenden wir die Fraktale nach folgendem Prinzip: ziehe eine Linie von jedem Fraktal zu allen anderen einschließlich die obere mit oberen und die untere mit unteren Fraktalen. Linien, die von Preisen berührt werden können entfernt werden. Dementsprechend muss, wenn eine Linie beim Zeichnen von Preisen berührt werden würde, diese nicht gezogen werden. Wenn die Linie "highlights" eine Gruppe von Stagnationen (also mehr als eine abdeckt), kann diese Stagnationen als eine einzige betrachtet werden.

Man sollte warten, bis eine Stagnation oder eine Gruppe erscheint und handeln. Es können Nachrichten oder Gruppen von Nachrichten verwendet werden oder eine oder mehrere Ausführen verwendet werden. Zum Beispiel, es gibt die Veröffentlichung der Beschäftigung in den USA. Wir sollten warten, bis eine oder eine Gruppe von Stagnationen in eine Richtung entstehen und handeln. Oder zum Beispiel wird die Reduktion der QE oder ein Zinsanstieg für die nächsten Sitzung des Federal Reserve System erwartet. Also, wir sollten warten, bis die meisten globalen Stagnationen oder eine Gruppe von ihnen entstanden sind und sobald die Nachricht erscheint halten wir die Position und schließen sie. Das Prinzip ist, dass eine veröffentlichte Nachricht oder die Erwartung einer Nachricht zu einer Stagnation führt und eine Eröffnung kann ausgeführt werden nicht als Antwort auf die veröffentliche Nachricht.

Stopp-Loss kann entlang der Linie bewegt werden. Wenn der Preis die Linie vor der Ausführung berührt, sollte die offene Position geschlossen werden. Die Stagnation wird nicht immer ausgeführt, bevor der Preis die Linie berührt. Es sind solche Linien, wo der Stopp-Loss zum zweiten Punkt geht. In diesem Fall kann der Stopp-Loss jenseits des 2. Punktes platziert werden (um einen Verlust bringenden Stopp-Loss nicht zu vergrößern).

Die Methode kann angewendet werden für die Analyse schwankender wirtschaftlicher Daten über einen Zeitraum. Wenn eine Möglichkeit existiert, Daten für ein Unterfenster eines Chart zu sammeln, kann die Analyse der Daten direkt im Terminal durch den Indikator erfolgen. Beispiel: die Abbildung zeigt ein Phase niedriger Zinsen. Solch ein Moment existiert für den Dollar und eine Erhöhung der Zinsen wird in eine der nächsten Sitzungen beginnen. Für Euro wird dieser Moment in zwei Jahren kommen. Es stellt sich heraus, dass der Euro gegen Dollar in den nächsten 2 Jahren fallen könnte.

Technisch gesehen, arbeitet Forex gegen jede Strategie der Sicherung der eigenen Liquidität. Wir können nur beobachten, die Strategie erzeugt einer stabilen Gewinn für einige Zeit, aber es kommt eine Zeit, da der Gewinn ein bestimmtes Hoch nicht überschreitet und sich in der Zukunft auf Null zurücksetzt. Der Markt verändert sich, also müssen sich auch die Strategien für den Markt ändern. Und wenn wir die Zeit der Änderung kennen, wissen wir, wann eine Strategie zu beenden (oder zu beginnen) ist, je nach dem, ob es sich um eine Ermessensverwaltung, um Signale, automatisierte Expert Advisors oder manuelles Handeln handelt. Diese Analyse unterscheidet sich nicht von der Analyse von Währungspaaren.

Das Ausführung-Zeichen erscheint die ex-post, Signal-Zeichen erscheint mit der Eröffnung der aktuellen Bar und visuelle Zeichen (Kreuz) erscheint auf der Linie. Wenn die Stagnation erscheint, sind die Linien gestrichelt, und Zeichen und Linien sind blau (Standard).



Die Linie ist rot (Standard), wenn sie nicht ausgeführt wird. So können Sie sehen, wie viel Zeit verbleibt, bis zur Ausführung ab dem zweiten Punkt der Linie (ohne Signalbar) in der Beschreibung und auf der Linie (wenn in der Beschreibung enthalten ist, in den Chart-Funktionen).

Variablen: