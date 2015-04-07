Participe de nossa página de fãs
Simple Continuous ParabolicSAR - indicador para MetaTrader 5
- 2347
-
- Para todos os instrumentos e os prazos.
- A principal variável do período ParabolicSARPeriod.
O principal cálculo do indicador é composto por 9 linhas
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1832
Aspectos especiais: "problema de férias" é resolvido (problemas que surgem devido à ausência de ticks).
