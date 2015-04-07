CodeBaseSeções
Indicadores

Simple Continuous ParabolicSAR - indicador para MetaTrader 5

  • Para todos os instrumentos e os prazos.
  • A principal variável do período ParabolicSARPeriod.

O principal cálculo do indicador é composto por 9 linhas

 max=0;
 min=0;
for(int j=1; j<=ParabolicSARPeriod; j++)
     {
   max=max+Highest(High,j,i)/ParabolicSARPeriod;
   min=min+Lowest(Low,j,i)/ParabolicSARPeriod;
     }
max= NormalizeDouble(max,_Digits);
min= NormalizeDouble(min,_Digits);

Como comparação, o ParabolicSAR simples é mostrado

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1832

