Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
MFI_HTF - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1019
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O Oscilador MFI com a opção de seleção do período disponível em parâmetros de entrada.
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Período gráfico do indicador (timeframe)
Para percepção mais visual do indicador, ele foi deslocado cinquenta unidades para baixo.
Fig.1. O indicador MFI_HTF
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2283
O indicador exibe o tempo de abertura e fechamento posição esperada.ColorCCI
O CCI clássico com os níveis de sinal coloridas. Para os momentos de tempo, quando o indicador de ICC está em zonas oversold e overbought, há alteração da cor do indicador correspondente à direção de tendência. As cores de tendência de crescimento do indicador em verde alface, de baixa é vermelho.
O indicador MACD, em que a série de preços é substituída por uma série de valores do indicador técnico iRSI. Ele é desenhado na forma de uma nuvem colorida.Candle Size Info
O indicador mostra informações sobre o tamanho da vela em pips e tamanho da sombra também.