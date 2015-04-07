CodeBaseSeções
MFI_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1019
Avaliação:
(21)
Publicado:
Atualizado:
O Oscilador MFI com a opção de seleção do período disponível em parâmetros de entrada.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Período gráfico do indicador (timeframe)

Para percepção mais visual do indicador, ele foi deslocado cinquenta unidades para baixo.

Fig.1. O indicador MFI_HTF

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2283

