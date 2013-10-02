Идея:



У каждого флэта есть свое время, индикатор измеряет флэт, а такое понятие как "тренд" не применяется.



Когда время флэта исполняется, наступает момент для фиксации результата или открытия новой позиции. Метод двойного времени может быть применим к любым колебаниям, будь-то погода, график баланса или котировки, главное, чтобы что-то малое колебалось относительного чего-то большего. Время исполнения флэта считается в барах, как разница между 1-й и 2-й точками линии, прибавленная ко 2-й точке. Выходные дни в расчет не берутся.

Работа с линиями:







Линии строятся вручную , индикатор берет данные линии. Отрисовывать линии нужно по флэтам. Для этого можно взять фракталы, и отрисовывать по принципу: от каждого фрактала ко всем последующим, от верхнего по верхним и от нижнего по нижним. Линии, которые задевает цена, можно удалять. Соответственно, если линия в принципе может быть задета при отрисовке, то ее не нужно рисовать. Если линия "выделяет" совокупность флэтов (охватывает больше одного флэта), то это тоже один отдельный флэт.

Торговый анализ:







Нужно дождаться когда будет исполнен один флэт или группа флэтов и входить. Можно использовать какую-нибудь новость или группу новостей и одно или несколько исполнений. Например, выходит новость по занятости США, дожидаемся исполнения флэта или группы флэтов в одну сторону и входим. Или например, ожидается какое то урезание количественного смягчения (QE) или повышения процентной ставки на следующем заседании ФРС, ждем когда более глобальный флэт или группа флэтов исполнится и входим, а по факту новости держим позицию или выходим. Принцип в том, что уже вышедшая новость или ожидание новости подводит флэт к исполнению, а вход осуществляется не по факту только что вышедшей новости.

Стоп-лосс можно двигать по линии. Если линия задета ценой до исполнения, то открытая позиция должна быть закрыта. Не всегда флэт исполняется до того как линия задета ценой. Есть такие линии по которым стоп-лосс будет уходить дальше второй точки, в таком случае стоп можно поставить за 2-й точкой (чтобы не возрастал убыточный стоп-лосс).

Анализ экономической статистики:





Метод можно использовать для анализа любых колеблющихся экономических данных за период. Если есть возможность собрать историю данных в подокно графика, то анализ данных можно проводить прямо в терминале, с использованием индикатора. Пример, на картинке можно видеть когда по времени исполняется период низких проценьных ставок. Для доллара этот момент уже наступил и скоро будет начат этап повышения ставки на одном из следующих заседаний. Для евро это время наступит только через 2 года. Получается целых 2 года евро может падать против доллара.

Анализ результатов торговли:







В принципе, форекс работает против любой стратегии, обеспечивая собственную ликвидность. Можно лишь наблюдать за тем, что какое-то время стратегия стабильно дает прибыль, но наступает время, когда прибыль уже не превышает достигнутую максимальную точку и далее вообще обнуляется. Рынок меняется, стратегии тоже приходится менять под рынок, а если это время известно, то можно знать, когда прекращать (или начинать) пользоваться какой-то стратегией, будь то доверительное управление, сигналы, автоматический советник или ручная торговля. Такой анализ ничем не отличается от анализа валютных пар.

Отображение информации:



Значок "исполнения" появляется по факту, сигнальный на открытии нулевого бара и визуальный (крест) на самой линии. Когда флэт исполнен, линии выделяются пунктиром, значки и линии становятся синими (по умолчанию).



Если линия не исполнена, то она красная (по умолчанию). В описании и на самой линии (если описание включено в свойствах графика), можно увидеть, сколько времени осталось до исполнения, начиная от второй точки линии (не считая сигнального бара).

Переменные: