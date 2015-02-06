思路:



当横盘正在运行时, 就是结果固定或开新单的时刻。双倍法可以适用于任何波动，无论它是否涉及到天气，平衡图表或报价。主要事情就是，一些小事只是一些大事的干扰波动。横盘运行时间以柱线计算，其线的第一个点和第二个点之间的不同加到第二点。不活越的天数不考虑。

与线工作:

线以 手工 绘制。此指标获取线数据。线应该根据横盘绘制。为此，我们需要采用分形并使用以下原理：从每一个分形向所有后续分形画线，上分形与更高的上分形，下分形与更低的下分形。所有被价格触及的线被删除。相应地, 如果线绘制过程中可以被技术性的触及, 就不会画它。如果一条线可以 "突出" 一段横盘集合 (大于一段横盘), 此横盘会被分作单独一段。

每个人都应该等到一段或一组横盘的运行，然后入场。一条消息或一组消息，和一个或多个运行都可以使用。例如，有一条有关美国就业的消息。我们应该等到横盘或一组横盘在一个方向被运行，然后入场。或者例如，预计美联储的下一届会议上会削减一些 QE 或利率上升。所以，我们应该等到多数全局横盘或一组横盘运行，并入场，以及在收到一条消息时，我们持有并退出。其原理是，公布一条消息，或一条消息的预期会导致横盘运行，并在最近公布的一则新闻没有反应时执行入场。

止损可以沿着线移动。如果价格在执行前触线，则持仓应该被平仓。横盘并不总是在价格触及前运行。有这样的线，其中止损超过第二点。如果是这样，止损可超出第二点放置 (出于止损不会增加亏损)。

此方法可以应用于分析任何经济数据的波动周期。如果有机会在图表的一个子窗口里收集数据的历史，数据分析可由指标在终端里进行。 例如: 图中显示了执行低利率的周期。这样的时刻已经降临到美元，而加息的步骤不久将在随后的某个时段里开始。对于欧元，这个时刻将在两年内到来。事实证明，欧元可在 2 年间相对美元下跌。

从技术上讲，外汇与任何战略作对，以确保其自身的流动性。我们只能观察到策略产生稳定的利润有一段时间了，但利润不会超过可以达到的极值，并将将来一段时间内复位至零。市场正在发生变化，所以策略必须根据市场改变。如果我们知道改变的时刻，我们将会知道何时停止 (或开始) 使用一些策略，无论它是否涉及到全权委托管理，信号，自动顾问，或手动。这种分析不会与货币对的分析不同。

运行迹象显现后, 信号标记会在零柱线开盘时出现, 且可视标记 (十字叉) 出现在线上。当扁平运行，线为点状，标志和线条变为蓝色 (缺省)。



如果它还未运行则线为红色 (省缺)。 您可以在描述和在线上 (如果描述被包括在图表的功能里), 看到在线的第二个点开始之前您有多少时间 (排除信号柱线)。

