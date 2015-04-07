CodeBaseSeções
CronexRSI - indicador para MetaTrader 5

Cronex

O indicador MACD, em que a série de preços é substituído por uma série de valores do indicador técnico RSI. Ele é desenhado na forma de uma nuvem colorida.

O indicador utiliza as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiado em terminal_data_folder\MQL5\Include). A utilização das classes foi exaustivamente descrito no artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

Fig.1. Indicador CronexRSI

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2358

