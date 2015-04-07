Participe de nossa página de fãs
CronexRSI - indicador para MetaTrader 5
- 1219
Autor real:
Cronex
O indicador MACD, em que a série de preços é substituído por uma série de valores do indicador técnico RSI. Ele é desenhado na forma de uma nuvem colorida.
O indicador utiliza as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiado em terminal_data_folder\MQL5\Include). A utilização das classes foi exaustivamente descrito no artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".
Fig.1. Indicador CronexRSI
