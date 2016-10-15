アイデア：



すべてのフラットには時間があります。この指標はフラットを測定し、「トレンド」などの概念は適用されません。



フラットの時間が実行されると、結果の固定または新しいポジションが開く瞬間が来ます。二重時間アプローチは、気象チャート、バランスチャート、相場などの任意の変動に適用することができます。主要なことは、小さな何かが大きな何かに対して変動しているということです。フラットの実行はバー単位でラインの1番目と2番目の点の違いに2番目の点を加算して計算されます。非アクティブな日数は考慮されません。

ラインの操作：

ラインは 手動 で描かれます。指標はラインデータを使います。ラインはフラットに応じて描画されるべきです。そのためにはフラクタルを取って次のような原理を使用する必要があります。すべてのフラクタルから次のフラクタルに。上フラクタルは上、下フラクタルは下へラインを引きます。価格が触れたラインは除去します。これに応じて、ラインが技術的に描画の過程で触れることができる場合には、描画される必要はありません。 ラインがフラットの集合体を「強調表示」する場合は（1つ以上のフラットを捕捉）これらは別々のフラットとして考えられます。

取引分析：







1つまたはグループのフラットが実行されるまで待ってから参入するべきです。1つまたはグループのニュース及び1つまたは複数の実行を使用することができます。例として、米国の雇用に関するニュースがあるとします。1つまたはグループのフラットが1つの方向に実行されまで参入するのを待つ必要があります。または、例えば、QEと金利上昇の減少が次の連邦準備制度のセッションに期待されているとします。その場合、最もグローバルなフラットかフラットのグループが実行されるまで参入を待ち、ニュースが受信されたらポジションを保持してエグジットするべきです。原理は、公開されたニュースや期待されたニュースはフラットの実行につながり、参入は最近発表されたニュースに答えて行われるのではないということです。

決済逆指値はラインに沿って移動できます。価格が実行前にラインに触れた場合は、ポジションは決済されるべきです。フラットは常に価格がラインに触れる前に実行されるわけではありません。決済逆指値が2番目の点を通過するときにこのようなラインがあります。そうであれば、ストップは2番目の点を超えて配置することができます（赤字決済逆指値は増加しない注文で）。

経済的な統計分析：





この方法は、任意の経済データの期間での変動の分析に適用することができます。チャートのサブウィンドウ内のデータ履歴を収集する機会がある場合、データ分析は、指標を介して端末内で行うことができます。 例：図が低金利の期間が実行されたことを示します。このような瞬間がドルに訪れ、レート増加ステップがすぐに次のセッションの1つで開始されます。このような瞬間がユーロに2年後に訪れます。ユーロが2年間ドルに対して下落するかもしれないことになります。

取引結果分析：







技術的には、外国為替は、独自の流動性を確保し、ストラテジーに反して動作します。しばらくの間はストラテジーが安定した収益を生産するのを観察できますが、いずれ、利益が最高点を超えない時が訪れ、利益は将来的にはゼロにリセットされます。市場は変化するので、ストラテジーは市場に応じて変更される必要があります。変化の時がわかれば、自由裁量の管理、シグナル、自動化されたアドバイザー、手動取引のいずれにしても、ストラテジーを使用していつ停止（または開始）するべきかを知ることができます。この分析は、通貨ペアの分析から変わりません。

情報表示：



実行記号は事後に表示され、シグナルサインはゼロバーが開く時に表示され、視覚シグナル（クロス）がラインに表示されます。フラットが実行されると、ラインが点線となり、サインとラインが（デフォルトで）青に変わります。



ラインは実行されない場合は（デフォルトで）赤です。ラインの2番目のポイントから始じまっ、実行前にどのくらいの時間があるかは説明及びライン上で見ることができます（シグナルバーを除く）（チャートの特徴に説明が含まれている場合）。

変数：