Autor real: Desconhecido
Canal que se redesenha e tem duas bordas superiores e duas inferiores. Seu algoritmo é semelhante ao do ZigZag.
Este indicador foi implementado pela primeira vez em linguagem MQL4 e publicado no CodeBase da mql4.com a 14.09.2007.
Fig.1. Indicador H_L_
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/18426
