CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

H_L_ - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1779
Avaliação:
(16)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor real: Desconhecido

Canal que se redesenha e tem duas bordas superiores e duas inferiores. Seu algoritmo é semelhante ao do ZigZag.

Este indicador foi implementado pela primeira vez em linguagem MQL4 e publicado no CodeBase da mql4.com a 14.09.2007.

Fig.1. Indicador H_L_

Fig.1. Indicador H_L_

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/18426

Exp_ColorJFatl_Digit_Tm Exp_ColorJFatl_Digit_Tm

O expert Exp_ColorJFatl_Digit_Tm baseia-se nas alterações dos sinais do oscilador ColorJFatl_Digit com funcionalidade de fixação "hard-coded" de intervalo de tempo de negociação.

PercentageCrossoverChannel_Cloud_HTF PercentageCrossoverChannel_Cloud_HTF

Indicador PercentageCrossoverChannel_Cloud com capacidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.

RBVI_Histogram_HTF RBVI_Histogram_HTF

Indicador RBVI_Histogram com capacidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.

Exp_ColorXMUV_Tm Exp_ColorXMUV_Tm

O expert Exp_ColorXMUV_Tm baseia-se nas alterações dos sinais do oscilador ColorXMUV com funcionalidade de fixação "hard-coded" de intervalo de tempo de negociação.