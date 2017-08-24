Participe de nossa página de fãs
Sistema de negociação baseado nos sinais do indicador PercentageCrossoverChannel_System. No momento de fechamento da barra, forma-se um sinal para entrar no mercado, se aparecer uma barra colorida com uma cor oposta à anterior (ou não tinha).
Para que o Expert Advisor gerado funcione corretamente, é preciso que o arquivo pre-compilado do indicador PercentageCrossoverChannel_System.ex5 esteja localizado na pasta <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Indicators.
É preciso levar em conta que o arquivo da biblioteca TradeAlgorithms.mqh está projetado para ser usado pelos Experts de corretoras que oferecem um spread nulo e a possibilidade de colocar Stop Loss e Take Profit juntamente com a abertura da posição. Você pode baixar mais variantes da biblioteca no link Trade Algorithms.
Nos testes abaixo, os parâmetros de entrada usados pelo Expert Advisor são padrão. Além disso, neles não foram usados o Stop Loss e o Take Profit.
Fig. 1. Exemplos de operações no gráfico
Resultados do teste para 2015, GBPJPY, H4:
Fig. 2. Gráfico de resultados de teste
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/18422
