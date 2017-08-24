O expert Exp_ColorJFatl_Digit_Tm baseia-se nas alterações dos sinais do oscilador ColorJFatl_Digit com funcionalidade de fixação "hard-coded" de intervalo de tempo de negociação.

No momento de fechamento da barra, forma-se um sinal para entrar no mercado, se mudar a cor do indicador (alteração da direção do movimento do indicador).

O indicador pode negociar apenas no intervalo de tempo definido nas variáveis de entrada:

input bool TimeTrade= true ; input HOURS StartH=ENUM_HOUR_0; input MINUTS StartM=ENUM_MINUT_0; input HOURS EndH=ENUM_HOUR_23; input MINUTS EndM=ENUM_MINUT_59;

Duas variáveis ​​(horas e minutos) são fornecidas para o tempo de início da operação e duas variáveis ​​similares para o tempo final.

As configurações padrão permitem que o EA comercialize toda a sessão de negociação a partir das 0:00, enquanto todas as posições estão fechadas às 23:59.

Se a hora de início for posterior à hora de término especificada, o EA fechará as posições no dia seguinte, no horário especificado.

Para que o Expert Advisor gerado funcione corretamente, é preciso que o arquivo pre-compilado do indicador ColorJFatl_Digit.ex5 esteja localizado na pasta <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Indicators.

É preciso levar em conta que o arquivo da biblioteca TradeAlgorithms.mqh está projetado para ser usado pelos Experts de corretoras que oferecem um spread nulo e a possibilidade de colocar Stop Loss e Take Profit juntamente com a abertura da posição. Você pode baixar mais variantes da biblioteca no link Trade Algorithms.

Nos testes abaixo, os parâmetros de entrada usados pelo Expert Advisor são padrão. Além disso, neles não foram usados o Stop Loss e o Take Profit.

Fig.1. Exemplos de operações no gráfico

Resultados do teste para 2015, EURUSD, H4:

Figura 2. Gráfico de resultados de teste