Dois canais de Keltner construídos numa média móvel, em forma de nuvem colorida com exibição dos valores mais recentes na forma de etiquetas de preço.

O indicador usa as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (é necessário copiar e colar no <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Include); no artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem usar buffers adicionais" encontra-se uma descrição detalhada.

Fig.1. indicador XMA_KLx5_Cloud