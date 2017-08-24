CodeBaseSeções
XMA_KLx5_Cloud - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Dois canais de Keltner construídos numa média móvel, em forma de nuvem colorida com exibição dos valores mais recentes na forma de etiquetas de preço.

O indicador usa as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (é necessário copiar e colar no <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Include); no artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem usar buffers adicionais" encontra-se uma descrição detalhada.

Fig.1. indicador XMA_KLx5_Cloud

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/18168

