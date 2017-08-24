Participe de nossa página de fãs
XMA_KLx5_Cloud - indicador para MetaTrader 5
1428
-
Dois canais de Keltner construídos numa média móvel, em forma de nuvem colorida com exibição dos valores mais recentes na forma de etiquetas de preço.
O indicador usa as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (é necessário copiar e colar no <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Include); no artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem usar buffers adicionais" encontra-se uma descrição detalhada.
Fig.1. indicador XMA_KLx5_Cloud
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/18168
Dois retângulos com preenchimento colorido construídos entre os valores de dois canais de Bollinger numa mesma barra desde qualquer timeframe do indicador XMA_BBx5_Cloud.Exp_Kolier_SuperTrend_X2
Sistema de negociação de tendência com base nos sinais de dois indicadores Kolier_SuperTrend.
Dois retângulos com preenchimento colorido construídos entre os valores de dois canais de Keltner numa mesma barra desde qualquer timeframe do indicador XMA_KLx5_Cloud.RiskSpread
O indicador desenha um canal preenchido com cores a uma distância do preço atual, que é igual ao spread atual multiplicado por dez.