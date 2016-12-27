Participe de nossa página de fãs
XMA_BBx5_Cloud - indicador para MetaTrader 5
- 1102
Dois canais de Bandas de Bollinger com base em uma média móvel, desenhados como uma nuvem colorida com a exibição dos últimos valores como rótulos de preços.
O indicador utiliza as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (copiá-lo para <terminal_data_folder>\MQL5\Include). A utilização das classes foi exaustivamente descrito no artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".
Figura 1. O indicador XMA_BBx5_Cloud
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14841
Dois canais de Bandas de Bollinger com base em uma média móvel, com a exibição dos últimos valores como rótulos de preços.XMA_BBx3
Canal de Bollinger Bands com a exibição dos últimos valores como rótulos do preço.
O indicador XMA_BBx5_Cloud com a opção de seleção do tempo gráfico nos parâmetros de entrada.XMA_BBx5_HTF
O indicador XMA_BBx5 com a opção de seleção tempo gráfico disponível nos parâmetros de entrada.