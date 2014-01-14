Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Indicador Força Total - indicador para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Nikolay Kositsin
- Visualizações:
- 6696
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor real:
earnforex
Indicador de potência total é baseado em dois indicadores padrão: Bears Power e Bulls Power.
O indicador calcula o número de barras de tendência de alta e baixa dentro de um determinado período de tempo e determina a relação proporcional de bears, bulls e o total para a barra atual (a relação total é calculado como a diferença entre bulls e bears).
Então nós temos linhas contínuas de relativa média altista e força baixista para um determinado período de tempo, sem a grande desvantagem dos indicadores originais - a ausência de perspectiva de longo prazo. A versão do Indicador Força Total no MetaTrader 4 foi criado por Daniel Fernandez (Asirikuy.com).
Parâmetros de entrada:
- LookbackPeriod (pelo padrão = 45) - período básico do indicador. Determina o número de barras para o cálculo de prevalência da alta/baixa .
- PowerPeriod (pelo padrão = 10) - Bears Power e Bulls Power são períodos originais dos indicadores.
O indicador é apresentado em duas versões.
Existem várias maneiras diferentes de usar este indicador:
- O método mais confiável (embora também o mais lento) é esperar que as linhas de tendência de alta (ou de baixa, em caso de venda) e Total indiquem o valor 100 e então abrir uma posição comprada (ou vendida se fosse a linha de tendência de baixa).
- Linhas baixista e altista se cruzando também podem ser usadas para negociação. No caso da linha Altista estando acima da Baixista após o cruzamento, então é hora de comprar, no caso de uma situação inversa, uma posição vendida deve ser aberta.
- Cruzamento das linhas altista e baixista com a linha Total pode ser usado para a entrada e saída do mercado. Se a linha Altista cruza a linha Total de baixo para cima, é hora de abrir uma posição comprada; se a linha Baixista cruza a linha Total a partir de baixo para cima, uma posição vendida deve ser aberta. Se as linhas cruzam a Total de cima para baixo, é tempo fechar a posição apropriada.
- Um caminho alternativo é usar alguns valores dos níveis dos indicadores ao invés dos cruzamentos das linhas. Por exemplo, uma posição comprada/vendida pode ser aberta se a linha Altista/Baixista move acima do nível 66.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/528
Autotrendlinien gera um canal na direção de uma tendência existente.CyberCycle
Filtro de alta frenquência Cyber Cycle.
Indicador de sinal do tipo semáforo que fixa os momentos de rompimento do nível zero pelo indicador técnico iCCI e exibe tais momento por pontos coloridos.ZigZag + Fibo
O Indicador ZigZag permite definir os níveis de Fibo nos dois últimos extremos.