Indicador de potência total é baseado em dois indicadores padrão: Bears Power e Bulls Power.



O indicador calcula o número de barras de tendência de alta e baixa dentro de um determinado período de tempo e determina a relação proporcional de bears, bulls e o total para a barra atual (a relação total é calculado como a diferença entre bulls e bears).



Então nós temos linhas contínuas de relativa média altista e força baixista para um determinado período de tempo, sem a grande desvantagem dos indicadores originais - a ausência de perspectiva de longo prazo. A versão do Indicador Força Total no MetaTrader 4 foi criado por Daniel Fernandez (Asirikuy.com).

Parâmetros de entrada:

LookbackPeriod (pelo padrão = 45) - período básico do indicador. Determina o número de barras para o cálculo de prevalência da alta/baixa .

(pelo padrão = 10) - Bears Power e Bulls Power são períodos originais dos indicadores.

O indicador é apresentado em duas versões.

Existem várias maneiras diferentes de usar este indicador:

O método mais confiável (embora também o mais lento) é esperar que as linhas de tendência de alta (ou de baixa, em caso de venda) e Total indiquem o valor 100 e então abrir uma posição comprada (ou vendida se fosse a linha de tendência de baixa). Linhas baixista e altista se cruzando também podem ser usadas para negociação. No caso da linha Altista estando acima da Baixista após o cruzamento, então é hora de comprar, no caso de uma situação inversa, uma posição vendida deve ser aberta. Cruzamento das linhas altista e baixista com a linha Total pode ser usado para a entrada e saída do mercado. Se a linha Altista cruza a linha Total de baixo para cima, é hora de abrir uma posição comprada; se a linha Baixista cruza a linha Total a partir de baixo para cima, uma posição vendida deve ser aberta. Se as linhas cruzam a Total de cima para baixo, é tempo fechar a posição apropriada. Um caminho alternativo é usar alguns valores dos níveis dos indicadores ao invés dos cruzamentos das linhas. Por exemplo, uma posição comprada/vendida pode ser aberta se a linha Altista/Baixista move acima do nível 66.



