ColorXMUV_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1083
Avaliação:
(17)
Publicado:
Atualizado:
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) visualização
\MQL5\Indicators\
ColorXMUV.mq5 (14.63 KB) visualização
ColorXMUV_HTF.mq5 (16.34 KB) visualização
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Indicador ColorXMUV com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.

Indicador ColorXMUV com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Período de gráfico de indicador (timeframe)

Para que o indicador trabalhe corretamente, é preciso ter salvo o arquivo pré-compilado do indicador ColorXMUV.mq5 na pasta <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Indicators.

Fig.1. Indicador ColorXMUV_HTF

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/18092

Average True Range (digital) Average True Range (digital)

Os valores do indicador Average True Range (ATR) - a partir de outros timeframes em formato digital - são exibidos no gráfico como texto.

ColorXMUV ColorXMUV

A construção desta média móvel é baseada no método de Demark "Previsão da faixa de preço diária."

XFatlXSatlCloud_HTF XFatlXSatlCloud_HTF

Indicador XFatlXSatlCloud com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.

Custom Moving Average Levels Custom Moving Average Levels

Indicador MA, para o qual é possível definir valores de dois níveis a partir do código.