Indicadores

Average True Range (digital) - indicador para MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Visualizações:
2718
Avaliação:
(22)
Publicado:
Os valores do indicador Average True Range (ATR) - a partir de outros timeframes em formato digital - são exibidos no gráfico como texto.

Nos parâmetros de entrada é possível selecionar dois timeframes:

Average True Range (digital) inputs

Exemplo de trabalho:

Average True Range (digital)

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/18091

