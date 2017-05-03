Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Average True Range (digital) - indicador para MetaTrader 5
2718
Os valores do indicador Average True Range (ATR) - a partir de outros timeframes em formato digital - são exibidos no gráfico como texto.
Nos parâmetros de entrada é possível selecionar dois timeframes:
Exemplo de trabalho:
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/18091
