Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
CandleDifference - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 2246
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor real: Il Anokhin
Indicador que exibe a alteração no preço em porcentagem em relação ao preço de abertura da vela atual. Disponíveis até 8 pares de moedas para serem exibidos no gráfico como comentários. Você pode selecionar o timeframe velas.
Este Expert Advisor foi implementado pela primeira vez em linguagem MQL4 e publicado no CodeBase da mql4.com a 23.08.2012.
Fig.1. Indicador CandleDifference
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/18083
O script remove todas as ordens fixadas nas configurações de entrada de tipo para o símbolo atual.CloseAllOrders
O script remove todas as ordens pendentes para todos os símbolos de uma só vez.
Indicador que exibe a alteração no preço em porcentagem em relação ao preço de abertura da vela atual.iFreeNumFractals
O indicador encontra fractais de qualquer dimensão.