CandleDifference - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Autor real: Il Anokhin

Indicador que exibe a alteração no preço em porcentagem em relação ao preço de abertura da vela atual. Disponíveis até 8 pares de moedas para serem exibidos no gráfico como comentários. Você pode selecionar o timeframe velas.

Este Expert Advisor foi implementado pela primeira vez em linguagem MQL4 e publicado no CodeBase da mql4.com a 23.08.2012.

Fig.1. Indicador CandleDifference

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/18083

