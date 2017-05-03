Autor real: Il Anokhin

Indicador que exibe a alteração no preço em porcentagem em relação ao preço de abertura da vela atual. Disponíveis até 8 pares de moedas para serem exibidos no gráfico como objetos gráficos. Você pode selecionar o timeframe velas.

Este Expert Advisor foi implementado pela primeira vez em linguagem MQL4 e publicado no CodeBase da mql4.com a 23.08.2012.

Fig.1. Indicador CandleDifference_Obj