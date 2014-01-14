CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Bibliotecas

Módulos de sinais de negociação baseado no indicador Candles_Smoothed - biblioteca para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizações:
1354
Avaliação:
(18)
Publicado:
Atualizado:
\MQL5\Experts\
expm_candles_smoothed.mq5 (8.33 KB) visualização
\MQL5\Include\Expert\Signal\MySignals\
candles_smoothedsignal.mqh (12.11 KB) visualização
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (133.8 KB) visualização
\MQL5\Indicators\
candles_smoothed.mq5 (7.01 KB) visualização
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O sinal é formado após o fechamento da barra. O momento em que é formado a vela pela variação da cor de Candles_Smoothed, significa que está na hora de entrar no mercado.

Coloque o arquivo compilado Candles_Smoothed.ex5 em terminal_data_catalogue\MQL5\Indicators.

A criação do robô de negociação com base nesse módulo de sinais de negociação não possui nada de especial. Ele foi descrito em detalhes no artigo "Assistente MQL5 para iniciantes". A ideia geral de criação de um módulo de sinais de negociação foi descrito no artigo "Sistemas de negociação simples utilizando o indicador Semáforo".

Logo abaixo encontramos os testes realizados com o Expert Advisor utilizando os parâmetros de entrada padrão. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.

Fig.1. Gráfico com algumas operações de exemplo.

Fig.1. Gráfico com algumas operações de exemplo.

Resultados do teste para o par NZDUSD H4 em 2011:

Fig.2. Gráfico de resultados do teste

Fig.2. Gráfico de resultados do teste

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/829

Velocity_v2 Velocity_v2

Um oscilador Momentum com uma média tripla e uma linha de sinal.

Divergência MACD Divergência MACD

Este indicador irá traçar linhas de divergência sobre o indicador MACD e lhe dará sinais de compra e venda por meio da exibição de setas verdes e vermelhas.

Bollinger_Squeeze_v9 Bollinger_Squeeze_v9

Um indicador de tendência com quatro estados.

TrendChannel TrendChannel

O indicador desenha duas linhas de tendência para os próximos extremos dos preços.