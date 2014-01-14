Participe de nossa página de fãs
Módulos de sinais de negociação baseado no indicador Candles_Smoothed - biblioteca para MetaTrader 5
O sinal é formado após o fechamento da barra. O momento em que é formado a vela pela variação da cor de Candles_Smoothed, significa que está na hora de entrar no mercado.
Coloque o arquivo compilado Candles_Smoothed.ex5 em terminal_data_catalogue\MQL5\Indicators.
A criação do robô de negociação com base nesse módulo de sinais de negociação não possui nada de especial. Ele foi descrito em detalhes no artigo "Assistente MQL5 para iniciantes". A ideia geral de criação de um módulo de sinais de negociação foi descrito no artigo "Sistemas de negociação simples utilizando o indicador Semáforo".
Logo abaixo encontramos os testes realizados com o Expert Advisor utilizando os parâmetros de entrada padrão. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.
Fig.1. Gráfico com algumas operações de exemplo.
Resultados do teste para o par NZDUSD H4 em 2011:
Fig.2. Gráfico de resultados do teste
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/829
