Autor real:

Rosh

O algoritmo de suavização de John Ehlers é aplicado a todas as três linhas dos buffers do indicador ADX (Average Directional Movement Index).



A imagem abaixo mostra que ADX suavizada contém menos ruído do mercado, em comparação com ADX padrão.

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Códigos em 28.02.2007.