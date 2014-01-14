CodeBaseSeções
Smoothed ADX - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
2487
(22)
Autor real:

Rosh

O algoritmo de suavização de John Ehlers é aplicado a todas as três linhas dos buffers do indicador ADX (Average Directional Movement Index).

A imagem abaixo mostra que ADX suavizada contém menos ruído do mercado, em comparação com ADX padrão.

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Códigos em 28.02.2007.

Indicador ADX e ADX suavizado

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/546

