Smoothed ADX - indicador para MetaTrader 5
Nikolay Kositsin
2487
Autor real:
Rosh
O algoritmo de suavização de John Ehlers é aplicado a todas as três linhas dos buffers do indicador ADX (Average Directional Movement Index).
A imagem abaixo mostra que ADX suavizada contém menos ruído do mercado, em comparação com ADX padrão.
Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Códigos em 28.02.2007.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/546
