Scripts

CloseAllPositions - script para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
2173
Avaliação:
(36)
Publicado:
Publicado:
O script fecha todas as posições abertas na conta atual.

CloseAllPositions

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/17943

