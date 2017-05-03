Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
CloseAllPositions - script para MetaTrader 5
O script fecha todas as posições abertas na conta atual.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/17943
