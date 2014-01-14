CodeBaseSeções
no bolso
Bibliotecas

Módulo de sinais de negociação baseado no indicador ColorJFatl - biblioteca para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
\MQL5\Experts\
expm_jfatl.mq5 (8.31 KB) visualização
\MQL5\Include\Expert\Signal\MySignals\
jfatlsignal.mqh (11.58 KB) visualização
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (133.8 KB) visualização
\MQL5\Indicators\
colorjfatl.mq5 (8.48 KB) visualização
O sinal é formado após o fechamento da barra. O momento em que o indicador ColorJFatl muda de cor, significa que está na hora de entrar no mercado.

Coloque o arquivo compilado ColorJFatl.ex5 em terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

A criação do robô de negociação com base nesse módulo de sinais de negociação não possui nada de especial. Ele foi descrito em detalhes no artigo "Assistente MQL5 para iniciantes". A ideia geral de criação de um módulo de sinais de negociação foi descrito no artigo "Sistemas de negociação simples utilizando o indicador Semáforo".

Logo abaixo encontramos os testes realizados com o Expert Advisor utilizando os parâmetros de entrada padrão. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.

Fig.1. Gráfico com algumas operações de exemplo.

Fig.1. Gráfico com algumas operações de exemplo.

Resultados do teste para o par AUDUSD H4 em 2011:

Fig.2. Gráfico de resultados do teste

Fig.2. Gráfico de resultados do teste

Nota:

O Expert Advisor gerado pelo Assistente MQL5 escolhe o momento para abertura e fechamento de posições baseado no resultado da "votação" do sinais de negociação adicionados nele. O módulo de sinal de negociação principal (contendo todos os módulos adicionados) também toma parte da "votação", mas seus métodos de LongCondition() e ShortCondition() retornam 0.

Já que a suavização pelo número de módulos presentes (o principal + o módulo adicional básico) é realizado durante o cálculo dos "votos", os valores de disparos deverão ser indicados. Por esta razão, os valores Signal_ThresholdOpen e Signal_ThresholdClose devem ser definidos para 40=(0+80)/2 e 20=(0+40)/2, respectivamente, após a criação do código Expert Advisor utilizando o Assistente MQL5.

