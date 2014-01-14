Autor real:

Maks aka ug

O indicador usa o método de construção descrito por Vladislav Antonov (para quem não leu seus comentários na sessão Viac ou Alpari. Aqui está um pequeno trecho de seu método:

"Não há necessidade de explicar o significado de resistência e suporte. Existem muitos métodos para determinar os níveis de preço, mas eu uso os meus cálculos. Níveis dinâmicos de suporte/resistência são definidos usando linhas de Médias Móveis e as linhas estatísticas que são calculadas no timeframe maior.

Para calcular os níveis intraday para uma hora, uso High, Low e Close do candle de hora anterior. Para calcular os níveis intraday para um dia, uso High, Low e Close do candle do dia anterior. Para calcular os níveis intraday para uma semana,uso High, Low e Close do candle da semana anterior.

Nesta revisão eu posso calcular os níveis de suporte e resistência usando o candle diário do dia anterior. Assim, os níveis de preços serão válidos para o dia inteiro e no dia seguinte eles devem ser recalculados. Exemplo. Por exemplo, pegue uma vela diária 02.11.06: High = 1.2786, Low = 1.2736, Close = 1.2780. Obtemos os níveis para o dia atual e usamos em todas os gráficos menores do que o timeframe diário. No dia seguinte, os novos níveis são calculados.

Existem três métodos de cálculo que dependem do tamanho da vela anterior:

Redução - níveis de suporte e de resistência para o mercado fraco. Se o mercado fechou com um grande candle de mais de 200 pontos, é melhor usar este cálculo como uma correção, pois é esperado que o mercado vai ser fraco;

Normal - Níveis de suporte e resistência para a volatilidade média do mercado. Candles diários de 100 a 200 pontos. Normalmente funciona bem durante a formação de um crescimento estável ou declínio e os candles são de tamanho similar;

Estendido - Níveis de suporte e resistência para um mercado forte. Quando o mercado entra em um triângulo e torna-se fraco, esperamos que haverá um movimento forte, então usamos os níveis, com uma faixa de preço estendida.

Para decidir qual método de cálculo a utilizar, você deve fazer sua própria pesquisa e reunir as estatísticas dos níveis. Quanto a mim, eu escolho métodos guiado por minha intuição e pelo padrão de preços esperado."

Se você quiser ler mais: http://www.viac.ru/ds/21950.

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Códigos em 24.02.2008.

Figura 1. The Levels indicator.