Bibliotecas

Módulo de sinais de negociação baseado no indicador SilverTrend_Signal - biblioteca para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizações:
1883
Avaliação:
(29)
Publicado:
Atualizado:
\MQL5\Indicators\
silvertrend_signal.mq5 (7.12 KB) visualização
\MQL5\Include\Expert\Signal\MySignals\
silvertrendsignal.mqh (12.27 KB) visualização
\MQL5\Experts\
expm_silvertrend.mq5 (7.67 KB) visualização
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance

O sinal é formado após o fechamento da barra. Os pontos coloridos do indicador SilverTrend_Signal indicam um sinal de entrada no mercado.

Coloque o arquivo compilado SilverTrend_Signal.ex5 em terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

A criação de um robô de negociação com base nesse módulo de sinais de negociação é bem simples. Ele foi descrito com maiores detalhes no artigo "MQL5 Wizard para Leigos". A ideia geral em criar um módulo de sinal de negociação foi descrito no artigo "Sistema de negociação simples com o uso de indicadores semáforo".

Logo abaixo encontramos os testes realizados com o Expert Advisor utilizando os parâmetros de entrada padrão. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.

Fig.1. Gráfico com algumas operações de exemplo.

Fig.1. Gráfico com algumas operações de exemplo.

Resultados do teste para o par USDCHF H4 em 2011:

Fig.2. Gráfico de resultados do teste

Fig.2. Gráfico de resultados do teste

Nota:

O Expert Advisor gerado usando o Assistente MQL5 escolhe os momentos de abertura e fechamento de posições com base nos resultados do "voto" de sinais de negociação adicionados durante a criação Expert Advisor. O módulo principal dos sinais de negociação (que contém todos os módulos adicionadas) também participam do "voto", mas os métodos LongCondition() e ShortCondition() sempre retornam 0.

Já que a suavização pelo número dos módulos presentes (um módulo básico + um módulo adicional) é realizado durante o cálculo dos "votos", os valores das limiares devem ser indicados considerando este fato. Por esta razão, os valores Signal_ThresholdOpen e Signal_ThresholdClose devem ser definidos como 40=(0+80)/2 e 20=(0+40)/2, respectivamente, após a criação do código de Expert Advisor usando Assistente MQL5.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/839

