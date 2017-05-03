Participe de nossa página de fãs
O indicador XOSignal_HTF_Signal mostra a direção da tendência ou um sinal para negociar, usando o indicador XOSignal, na barra selecionada, como um objeto gráfico com indicação de cores da tendência ou direção da transação que, além disso, ao ter sinais para negociação, emite alertas ou sinais sonoros.
Se, na barra selecionada, a tendência continuar, o indicador emitirá um sinal mediante um objeto gráfico sob a forma da estrela, cuja cor corresponde à direção da tendência. Se, na barra selecionada, a tendência mudar, o indicador emitirá um sinal mediante um objeto sob a forma de seta, cuja cor corresponde à direção da tendência.
Todos os parâmetros de entrada podem ser divididos em três grandes grupos:
-
Parâmetros de entrada do indicador XOSignal:
//+------------------------------------------------+ //| Parâmetros de entrada do indicador | //+------------------------------------------------+ input string Symbol_=""; // Ativo financeiro input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6; // Timeframe do indicador para cálculo do indicador input uint Range=10; // magnitude input ENUM_APPLIED_PRICE_ IPC=PRICE_CLOSE_; // constante de preço
-
Parâmetros de entrada do indicador XOSignal_HTF_Signal necessários para visualizar o indicador:
//---- configurações da exibição do indicador input uint SignalBar=0; // Número da barra para obter o sinal (0 - barra atual) input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME"_Label_"; // nomes das etiquetas do indicador input color Upsymbol_Color=clrDodgerBlue; // cor do símbolo de tendência de alta input color Dnsymbol_Color=clrDeepPink; // cor do símbolo de tendência de baixa input color IndName_Color=clrDarkOrchid; // cor do nome do indicador input uint Symbols_Size=60; // Tamanho dos símbolos do sinal input uint Font_Size=10; // tamanho da fonte do nome do indicador input int X_1=5; // deslocamento horizontal do nome input int Y_1=-15; // deslocamento vertical do nome input bool ShowIndName=true; // exibição do nome do indicador input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // ângulo de colocação input uint X_=0; // Deslocamento horizontal input uint Y_=20; // Deslocamento vertical
-
Parâmetros de entrada do indicador XOSignal_HTF_Signal necessários para emitir alertas ou sinais sonoros:
//---- configurações dos alertas input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound; // Opção de indicação de ativação input uint AlertCount=0; // Número de alertas gerados
Se você planeja usar vários indicadores XOSignal_HTF_Signal num gráfico, para cada um deles será o seu Symbols_Sirname variável de cadeia de valor (o nome das marcas indicadoras).
Para trabalhar com o indicador, coloque o arquivo do indicador compilado SilverTrend.mq5 na pasta diretório_dados_do_terminal\MQL5\Indicators do terminal do cliente.
Fig.1. Indicador XOSignal_HTF_Signal. Sinal de continuação de tendência
Fig.2. Indicador XOSignal_HTF_Signal. Sinal para abertura de posição
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/17890
