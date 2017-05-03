O indicador XOSignal_HTF_Signal mostra a direção da tendência ou um sinal para negociar, usando o indicador XOSignal, na barra selecionada, como um objeto gráfico com indicação de cores da tendência ou direção da transação que, além disso, ao ter sinais para negociação, emite alertas ou sinais sonoros.

Se, na barra selecionada, a tendência continuar, o indicador emitirá um sinal mediante um objeto gráfico sob a forma da estrela, cuja cor corresponde à direção da tendência. Se, na barra selecionada, a tendência mudar, o indicador emitirá um sinal mediante um objeto sob a forma de seta, cuja cor corresponde à direção da tendência.

Todos os parâmetros de entrada podem ser divididos em três grandes grupos:

Parâmetros de entrada do indicador XOSignal: input string Symbol_= "" ; input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe= PERIOD_H6 ; input uint Range= 10 ; input ENUM_APPLIED_PRICE_ IPC=PRICE_CLOSE_; Parâmetros de entrada do indicador XOSignal_HTF_Signal necessários para visualizar o indicador: input uint SignalBar= 0 ; input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME "_Label_" ; input color Upsymbol_Color= clrDodgerBlue ; input color Dnsymbol_Color= clrDeepPink ; input color IndName_Color= clrDarkOrchid ; input uint Symbols_Size= 60 ; input uint Font_Size= 10 ; input int X_1= 5 ; input int Y_1=- 15 ; input bool ShowIndName= true ; input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner= CORNER_RIGHT_UPPER ; input uint X_= 0 ; input uint Y_= 20 ; Parâmetros de entrada do indicador XOSignal_HTF_Signal necessários para emitir alertas ou sinais sonoros: input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound; input uint AlertCount= 0 ;

Se você planeja usar vários indicadores XOSignal_HTF_Signal num gráfico, para cada um deles será o seu Symbols_Sirname variável de cadeia de valor (o nome das marcas indicadoras).

Para trabalhar com o indicador, coloque o arquivo do indicador compilado SilverTrend.mq5 na pasta diretório_dados_do_terminal\MQL5\Indicators do terminal do cliente.

Fig.1. Indicador XOSignal_HTF_Signal. Sinal de continuação de tendência

Fig.2. Indicador XOSignal_HTF_Signal. Sinal para abertura de posição