CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

WATR - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizações:
2292
Avaliação:
(20)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Indicador de tendência simples que mostra claramente direção de uma tendência atual. Pode ser usado em sistemas de negociação de fuga. Sinais tipo pontos coloridos são adicionados para mostrar as mudanças de direção tendência nesta versão do indicador.

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Códigos em 05.03.2007.

WATR

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/483

Canal Verdadeiro SHI(NB-channel) Canal Verdadeiro SHI(NB-channel)

SHI_Channel_true mostra automaticamente o movimento de canais dinâmicos de Barishpolts num gráfico.

SuperTrend SuperTrend

Indicador Supertrend.

Trend_CF Trend_CF

Indicador simples e demonstrativo da força e direção atual da tendência.

JFatlAcceleration JFatlAcceleration

JFatlAcceleration mede a aceleração da tendência atual.