Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
WATR - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 2292
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Indicador de tendência simples que mostra claramente direção de uma tendência atual. Pode ser usado em sistemas de negociação de fuga. Sinais tipo pontos coloridos são adicionados para mostrar as mudanças de direção tendência nesta versão do indicador.
Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Códigos em 05.03.2007.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/483
Canal Verdadeiro SHI(NB-channel)
SHI_Channel_true mostra automaticamente o movimento de canais dinâmicos de Barishpolts num gráfico.SuperTrend
Indicador Supertrend.
Trend_CF
Indicador simples e demonstrativo da força e direção atual da tendência.JFatlAcceleration
JFatlAcceleration mede a aceleração da tendência atual.