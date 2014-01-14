Indicador de tendência simples que mostra claramente direção de uma tendência atual. Pode ser usado em sistemas de negociação de fuga. Sinais tipo pontos coloridos são adicionados para mostrar as mudanças de direção tendência nesta versão do indicador.

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Códigos em 05.03.2007.



