ATRStops_v1.1_Alert - indicador para MetaTrader 5
Visualizações:
2492
Avaliação:
-
Publicado:
Atualizado:
Autor real: igorad
Indicador de tendência executado como NRTR com possibilidade de enviar alertas e mensagens via Push. Para plotagem da média móvel, é usado o Average True Range.
Este indicador foi implementado pela primeira vez em linguagem MQL4 e publicado no CodeBase da mql4.com a 07.04.2008.
Fig.1 Indicador ATRStops_v1.1_Alert
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/17881
