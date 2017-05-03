CodeBaseSeções
ATRStops_v1.1_Alert - indicador para MetaTrader 5

Autor real: igorad

Indicador de tendência executado como NRTR com possibilidade de enviar alertas e mensagens via Push. Para plotagem da média móvel, é usado o Average True Range.

Este indicador foi implementado pela primeira vez em linguagem MQL4 e publicado no CodeBase da mql4.com a 07.04.2008.

Fig.1 Indicador ATRStops_v1.1_Alert

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/17881

