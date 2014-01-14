CodeBaseSeções
at_Itp(t)Env - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizações:
1922
Avaliação:
(22)
Publicado:
Atualizado:
Este indicador constrói um canal de redesenho curvilíneo para cada ponto do tempo. Portanto, não faz sentido observar o comportamento deste canal no histórico.

No momento em que as barras foram localizadas perto da atual, o canal parecia completamente diferente do que está atualmente!

Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em 29.01.2008.

Indicador at_Itp(t)Env

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/779

