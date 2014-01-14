Este indicador constrói um canal de redesenho curvilíneo para cada ponto do tempo. Portanto, não faz sentido observar o comportamento deste canal no histórico.



No momento em que as barras foram localizadas perto da atual, o canal parecia completamente diferente do que está atualmente!

Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em 29.01.2008.