at_Itp(t)Env - indicador para MetaTrader 5
1922
Este indicador constrói um canal de redesenho curvilíneo para cada ponto do tempo. Portanto, não faz sentido observar o comportamento deste canal no histórico.
No momento em que as barras foram localizadas perto da atual, o canal parecia completamente diferente do que está atualmente!
Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em 29.01.2008.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/779
